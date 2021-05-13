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Иностранные послы не явились на важную встречу с «узурпировавшим власть» Александром Лукашенко

Антон Мельников
13 мая, 2021 22:42
2 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 22:42
2 мин
president.gov.by
president.gov.by

В Минске прошла церемония вручения верительных грамот от иностранных послов президенту Беларуси Александру Лукашенко. На проходящую во Дворце Независимости церемонию прибыли послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. При этом официальное мероприятие проигнорировали и не явились приглашенные послы Франции, Греции, Люксембурга. Таким образом страны ЕС выразили свое отношение к нынешнему главе республики. Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-посол Беларуси и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

«Этим красноречивым жестом Евросоюз показал, что не признает Лукашенко, который узурпировал пост президента в Беларуси», - написал он.

Оппозиционер также выразил признательность дипломатическим представителям всех стран, которые «оказали поддержку белорусскому демократическому обществу». Отдельно он поблагодарил власти Франции, которые выразили «однозначную позицию в отношении нелегитимного президента Лукашенко».

Латушко подчеркнул, что неявка послов говорит о единстве позиции Евросоюза и о приоритете «общечеловеческих ценностей, прав человека и свобод гражданина».

«Уверен, что именно это сейчас как никогда необходимо белорусскому обществу, столкнувшемуся с самыми масштабными репрессиями в Европе в XXI веке», - сообщил он.

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