Новости – Политика
Политика
Иностранные наблюдатели рассказали о положении дел с нарушениями на выборах
18 сентября, 2021 13:04
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Youtube / Новости на Первом Канале
На выборах в Госдуму, которые проходят в России, на настоящий момент не выявлено никаких нарушений. Об этом сообщил член группы независимых наблюдателей, депутат французского Национального собрания Жан-Клод Эдмон Буше.
«Вплоть до настоящего момента нет», - заявил он в ответ на вопрос «ТАСС» о том, были ли нарушения в ходе голосования.
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