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Политика
Инициатива МИД Франции вызвала жесткую реакцию в Москве
11 июля, 2021 15:38
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Jürgen Schwarz/http://imagebroker.com/#/search/Globallookpress
В Министерстве иностранных дел России жестко отреагировали на предложение МИД Франции в адрес Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины.
По словам официального лица российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Париж не имеет право диктовать миру, чем прививаться.
Как заявили французские дипломаты, РФ и КНР используют торговлю препаратами для прививки от ковида для продвижения своих интересов. Об этом сообщает REGNUM.
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