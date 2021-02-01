«Инакомыслящие»: В Берлине сделали заявление по поводу российских протестов

Политика

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что власти ФРГ осуждают применение силы в отношении демонстрантов на протестных акциях в России 31 января. По её словам, поведение российских силовиков отражает проблему обращения с «инакомыслящими» в России. Она отметила, что действия правоохранителей на протестах соответствовали обязательствам РФ по линии ОБСЕ.

«Поведение российских сил безопасности - это еще один пример сверхпроблематичного обхождения с инакомыслящими в Российской Федерации», - цитирует представителя немецкого правительства «Интерфакс».