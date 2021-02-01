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«Инакомыслящие»: В Берлине сделали заявление по поводу российских протестов

Антон Мельников
1 февраля, 2021 22:05
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 22:05
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что власти ФРГ осуждают применение силы в отношении демонстрантов на протестных акциях в России 31 января. По её словам, поведение российских силовиков отражает проблему обращения с «инакомыслящими» в России. Она отметила, что действия правоохранителей на протестах соответствовали обязательствам РФ по линии ОБСЕ.

«Поведение российских сил безопасности - это еще один пример сверхпроблематичного обхождения с инакомыслящими в Российской Федерации», - цитирует представителя немецкого правительства «Интерфакс».

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