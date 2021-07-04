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Политика
Импичмент президенту: в Бразилии масштабные протесты против главы государства
4 июля, 2021 12:38
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Fabian Sommer/Global Look Press
В Бразилии местные жители вышли на массовые протесты против политики президента Жаира Болсонару за его политику в борьбе с коронавирусом.
Протестующие обвинили президента в должностных преступлениях и провальной политике по борьбе с пандемией на фоне сокрытия ее масштабов.
«У парламентской комиссии есть информация о том, что Болсонару некомпетентен, виновен в геноциде, коррумпирован», - сказала одна из протестующих.
В настоящий момент Верховный суд страны проводит уголовное расследование в отношении главы государства Жаира Болсонару, которого обвиняют в совершении должностного преступления при заключении контракта на закупку индийской вакцины Covaxin. По мнению силовиков, ее могли осуществить по сильно завышенной цене, пишет «Eвроньюс».
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