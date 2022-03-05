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Политика
Илон Маск согласится блокировать российские СМИ через StarLink только «под дулом пистолета»
5 марта, 2022 10:19
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Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский миллиардер Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.
Маск отметил, что блокировать российские информационные агентства его просили правительства некоторых стран.
По словам Маска, он сделает это лишь «под дулом пистолета». Миллиардер заявил, что является абсолютным приверженцем свободы слова.
Ранее Маск прислал на Украину несколько комплексов StarLink, соответственно, там будет доступ к российским СМИ, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
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