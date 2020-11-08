Ильхам Алиев произносит громкие слова на азербайджанском госканале

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев рассказал о военных действиях, предпринятых вооруженными силами страны. Алиев называет операции азербайджанской армии «освобождением от оккупации».

«С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населенных пунктов», - такие данные привел глава государства в ходе своего обращения на госканале.

Политик также выразил уверенность в том, что армия «пойдет до конца», если в Ереване откажутся выполнять условия Баку.

По данным РИА «Новости», Алиев также заявил о переходе города Шуша под контроль ВС Азербайджана. При этом, глава армянского Минобороны сообщил о том, что бои за второй по величине город Нагорного Карабаха всё еще ведутся.