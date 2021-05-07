Ильхам Алиев присвоил городу в Карабахе статус культурной столицы Азербайджана

Политика

Город Шуша, освобожденный от оккупации Армении, стал культурной столицей Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

В документе сказано: «Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана». Выдержку приводит ТАСС.

Алиев объяснил, что решение принято с целью восстановить исторический облик города и вернуть ему «былую славу». Шуша должен позиционироваться на мировой арене как «яркая жемчужина многовековой богатой культуры Азербайджана», подчеркнул президент.

Он считает, что духовная ценность Шуши и историко-культурное значение города «диктуют необходимость отношения к нему с особой заботой и чуткостью».

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривали принадлежность Карабаха. В 2020 году конфликт в регионе возобновился. В ноябре было подписано соглашение, по которому Азербайджану перешла значительная часть территорий.