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Игнорировавшего коронавирус российского дипломата выгонят из Албании

Кирилл Савушкин
22 января, 2021 13:02
1 мин
Кирилл Савушкин
22 января, 2021 13:02
1 мин
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Flickr

Власти Албании остро отреагировали на систематическое несоблюдение российским дипломатом коронавирусных ограничений, введенных в стране.

Дипломат Алексей Кривошеев истощил терпение правительства. Информация о несоблюдении им эпидемиологических мер впервые появилась еще в апреле прошлого года. Теперь Кривошеев объявлен в Албании персоной нон грата. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

В албанском министерстве иностранных дел тем не менее отметили, что настроены сохранить с Россией теплые отношения и надеются на понимание в РФ этого шага, принятого в «тяжелый период для всего мира». Об этом сообщает ТАСС.

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