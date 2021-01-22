Игнорировавшего коронавирус российского дипломата выгонят из Албании

Политика

Власти Албании остро отреагировали на систематическое несоблюдение российским дипломатом коронавирусных ограничений, введенных в стране.

Дипломат Алексей Кривошеев истощил терпение правительства. Информация о несоблюдении им эпидемиологических мер впервые появилась еще в апреле прошлого года. Теперь Кривошеев объявлен в Албании персоной нон грата. У него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

В албанском министерстве иностранных дел тем не менее отметили, что настроены сохранить с Россией теплые отношения и надеются на понимание в РФ этого шага, принятого в «тяжелый период для всего мира». Об этом сообщает ТАСС.