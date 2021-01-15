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«Идет третья волна пандемии»: Алексей Кудрин пессимистичен в прогнозах на 2021 год

Лилия Караева
15 января, 2021 17:52
2 мин
Алексей Кудрин
Akudrin.ru

В 2021 году придет третья волна пандемии, которая может оказаться сильнее предыдущей, и большого роста экономики не будет. Такой прогноз дал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«...Вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. Поэтому расслабляться не удастся и благоприятного режима не будет», - сказал он в рамках Гайдаровского форума.

Кудрин рассказал о несбывшихся прогнозах, что рост экономики начнется в конце 2020 года.

«...Слава богу, нет такого глубокого падения, но и не будет большого роста (экономики - прим.). То есть это будет сложный год», - подметил он.

Кудрин считает, что государству придется продлевать многие меры поддержки и «это будет достаточно дорого», пишет «Интерфакс». Для борьбы с кризисом потребуются дополнительные шаги.

Он напомнил о необходимости структурных реформ для решения проблемы бедности. Кудрин считает, что «от них никак не уйти».

Ранее Кудрин призывал правительство поддержать бедных - объем накопленных резервов позволяет это сделать.

темы
Алексей Кудрин
экономика
пандемия
Счетная палата
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