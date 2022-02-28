Идеальный тайминг Путина позволит «завершить то, что не закончили наши деды» на Украине
Президент России Владимир Путин своевременно начал спецоперацию. По словам депутата нижней палаты парламента РФ от крымского региона Михаила Шеремета, украинские военные намеревались напасть на Донбасс 25 февраля, но Путин их перехитрил.
Политик подчеркнул, что информация, объявленная им, является достоверной. Если бы Путин опоздал, Украина «при кураторство и поддержке натовцев» добила ЛНР и ДНР. К тому же, есть основания полагать, что республика могла приступить к разработке ядерного оружия, а в руках «националистического и террористического государства это может привести к мировой катастрофе». Поэтому Путин, безусловно, пошёл по верному пути, защищая, в первую очередь, граждан России, а во вторую — пытаясь установить мир на Украине, превратившейся в «рассадник фашистской чумы».
В заключение депутат добавил, что Россия должна «завершить то, что не закончили деды», передает РИА Новости.