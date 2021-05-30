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Политика
И снова санкции: глава Европарламента в очередной раз призвал наказать Россию
30 мая, 2021 08:44
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Dimitrios Karvountzis/Global Look Press
Страны Евросоюза должны ужесточить санкции против России, заявил СМИ председатель Европарламента Дэвид Сассоли.
«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», - сказал он.
При этом политик назвал отношения между Евросоюзом и Россией «очень напряженными». Виной всему – конфликт на юго-востоке Украины и ситуация с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Весной этого года отношения между Москвой и Брюсселем стали особенно напряженными. После ареста Алексея Навального ЕС ввели санкции. Россия в ответ запретила въезд чиновникам из Европы, пишут РИА «Новости».
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