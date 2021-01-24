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Политика
И пусть весь мир подождет: Трамп провел первые выходные после президентства играя в гольф
24 января, 2021 13:18
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Flickr.com
Свои первые выходные после окончания президентского срока бывший американский лидер Дональд Трамп провел за игрой в гольф.
По данным издания Daily Mail, экс-президент провел всю субботу, 23 января, за игрой в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.
После этого Трамп вернулся на курорт Мар-а-Лаго, где располагается его поместье. Там бывшего американского лидера встретила толпа его сторонников с флагами и плакатами, пишет Лента.ру.
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