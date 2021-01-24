Политика

Свои первые выходные после окончания президентского срока бывший американский лидер Дональд Трамп провел за игрой в гольф.

По данным издания Daily Mail, экс-президент провел всю субботу, 23 января, за игрой в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

После этого Трамп вернулся на курорт Мар-а-Лаго, где располагается его поместье. Там бывшего американского лидера встретила толпа его сторонников с флагами и плакатами, пишет Лента.ру.