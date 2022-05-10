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Политика
«И это навсегда»: российские энергоносители станут полностью ненужными в Германии
10 мая, 2022 18:15
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Youtube / AFP Deutschland
Германия намерена продолжить курс на отказ от российских энергоносителей и в будущем прекратит их использование полностью и навсегда. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — сообщила она во время совместного выступления с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Она подчеркнула, что за спиной Украины никаких договоренностей между Германией и РФ быть не может. Также Бербок пообещала, что Берлин окажет необходимую поддержку для вступления Украины в ЕС, но никакого «кратчайшего пути» для этого не предусмотрено, передаёт «РБК».
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