Хронология русского импичмента

Развал СССР, геноцид русского народа, разгон Верховного Совета в 1993-м, развязанная война в Чечне, развал армии — вот крепкая «пятёрка» обвинений для импичмента, который мог состояться в 1999 году, сорвав операцию «Преемник-2000» и подарив россиянам шанс жить сегодня в совершенно другой стране.

Немного истории!

За всю историю своего правления Борис Ельцин сталкивался с «перспективой» досрочного прекращения его полномочий конституционным путём дважды.

Первая попытка импичмента президента в истории российской государственности была законной и… удачной

К 1993 году ситуация в стране стала напоминать чрезвычайную. Гиперинфляция, разгул преступности, угроза распада РФ с одной стороны и… бодрая приватизация народной собственности «реформаторами», которые галопирующими темпами прибирали Россию к рукам.

Но главное – двоевластие, конституционный кризис!

Политические силы страны разделены на 2 лагеря, в одном из которых «засели» сам Борис Николаевич, правительство России, возглавляемое Виктором Черномырдиным, а также мэр Первопрестольной Юрий Лужков, наладивший уникальную систему крышевания столичного бизнеса.

Добавим к святой троице пропрезидентски настроенную часть Верховного Совета и Съезда Народных Депутатов.

По другую сторону баррикад стояли Руслан Хасбулатов, а также первый и последний вице-президент России Александр Руцкой, за которыми было так называемое «консервативное большинство депутатского корпуса»

Александр Владимирович имел с непосредственным начальником Борисом Ельциным затяжной, но вялотекущий конфликт с декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще «после совместного распития спиртных напитков» было подписано соглашение, поставившее точку в истории СССР.

После этой «сходки» 44-летний Руцкой предложил апатично настроенному Горбачёву арестовать Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Горбачёв отмахнулся, сказав, что в январе 1992 будет заключён новый союзный договор. Но процессы, как оказалось, были необратимы.

Конституционный кризис начал набирать обороты в декабре 1992 года, когда Съезд народных депутатов отказался одобрить назначение Егора Гайдара на пост председателя правительства. Строптивые и скептически настроенные по отношению к происходящему депутаты не стали продлевать дополнительные полномочия Бориса Ельцина, назначив на апрель 1993 года референдум «по основным положениям новой Конституции».

За месяц до него, в марте 1993, года намеченный «плебесцит» был отменён

— Бес попутал! — лукаво пояснил решение об отмене референдума Руслан Имранович.

20 марта 1993 года Ельцин заявляет в своём знаменитом выступлении о введении особого порядка управления в стране, невозможности в сложившихся предлагаемых обстоятельствах «вылезти из нищеты», а также «обеспечить мир и покой граждан».

Действия Съезда Народных Депутатов и Верховного Совета президент Ельцин называет реваншистской попыткой партийной номенклатуры вернуть себе власть.

В ответ 28 марта 1993 года Съезд Народных Депутатов предпринимает отчаянную попытку отстранить Ельцина от президентского поста. Но «за» голосуют лишь 619 депутатов, в то время как отправить Бориса Николаевича в отставку досрочно могли 699.

Не хватило лишь 80 голосов!

На референдуме, состоявшемся 25 апреля 1993 года, были озвучены следующие вопросы:

Доверяете ли Вы президенту РФ Б. Н. Ельцину? ( «да» ответило 58,7% голосовавших )

) Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом РФ и правительством РФ с 1992 года? ( положительный ответ дали 53,0% )

) Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента России? ( ответили утвердительно 49,5% голосовавших )

) Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? (поддержали эту идею 67,2%)

Народ, запуганный возвращением в «светлое социалистическое прошлое с перспективой туманного коммунистического будущего», выразил вялую поддержку вечно пьяному президенту, на стороне которого оказался весьма и весьма условный перевес.

Эпоха «Да-Да-Нет-Да»

Россия с одобрения народа продолжала погружаться в дебри дикого капитализма. Команда «Ельцин & реформаторы» получила карт-бланш на состоявшемся референдуме. Парадокс! Власть поддержали более 40 млн человек, которые отчаянно не хотели назад, но не представляли, что их ждёт впереди, если коммунисты вернутся во власть.

Где-то там, в низах, росло обнищание одной части населения и стремительное обогащение другой, а в верхах после референдума ничуть не ослабло, а только лишь возросло противостояние между Ельциным и Верховным Советом.

«Царь Борис» идёт на решительный шаг

Глава российского государства издаёт указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ», согласно которому Верховному Совету и Съезду народных депутатов предписано прекратить свою деятельность.

— Уважаемый сограждане! — начал Ельцин видеообращение, появившись на экране неожиданно трезвый. — Я обращаюсь к вам в один из самых сложных и ответственных моментов. Накануне событий чрезвычайной важности. В последние месяцы Россия переживает глубокий кризис государственности. В бесплодную и бессмысленную борьбу на уничтожение втянуты буквально все государственные институты и политические деятели. Прямое следствие этого – снижение авторитета государственной власти в целом. Уверен, все граждане России убедились: в таких условиях нельзя не только вести труднейшие реформы, но и поддерживать элементарный порядок… В мой адрес идут потоком требования со всех концов нашей страны – остановить опасное развитие событий. Прекратить издевательство над народовластием!

Итогом этого почти 17-минутного демагогического спича стало сообщение о роспуске Верховного совета и анонс выборов в новый парламент — Федеральное Собрание.

Верховный Совет делает молниеносный ответный выпад, констатируя вопиющее нарушение главой государства Конституции, с чем сразу же соглашается Конституционный суд РФ, признающий 1400-й Указ неконституционным

На следующий же день ВС РФ принял постановление, согласно которому полномочия президента Ельцина прекращаются, а вся полнота президентской власти переходит к вице-президенту Руцкому. Созывается Х Внеочередной Съезд народных депутатов, квалифицирующий действия Ельцина, как попытку государственного переворота

Александр Руцкой принял присягу. На март 1994 года «альтернативной властью» были назначены новые выборы президента и народных депутатов, формируется альтернативный кабинет министров.

Белый дом на непродолжительный промежуток времени становится цитаделью российского парламентаризма. Но всем планам Верховного Совета сбыться не суждено, так как далее наступают обусловленные расколом печально известные события октября 1993 года

Борисом Ельциным принимается решение о силовом варианте решения «вопроса», а тандем Хасбулатова и Руцкого направляет людей, которые испокон веков были и будут в России «пушечным мясом», на захват «Останкино» и, страшно подумать, Кремля.

Льётся кровь

В демократических процессах ставится точка. На ближайшие десятилетия Россия становится президентским государством, в котором верховодят президент и консолидированные вокруг него политические и финансовые элиты, а где-то там, в низах, копошится плебс, над которым (по умолчанию) было решено ставить любые эксперименты.

И, всё-таки, это была совершенно другая Россия 90-х, где был другой президент и другой парламент. Он предпринял ещё одну попытку импичмента на излёте 90-х

Шабаш рыночных реформ продолжался. И жизнь народа становилась хуже день ото дня, чем и было обусловлено получение КПРФ сразу 157-ми мандатов в декабре 1995, когда избиралась Госдума второго созыва

Реформы возводят Россию на пик народного недовольства. Настроения в обществе, которое всего 5 лет назад наивно полагало, что завтра, крайний срок – послезавтра, проснётся в русской «Санта-Барбаре» с рогом изобилия и устоявшимися традициями человеколюбия, становятся предреволюционными.

Задержки зарплат, пенсий, забастовки, акции протеста. Всё это подводит к тому, что Ельцин и без всякого Верховного Совета к моменту избрания на второй срок утрачивает доверие народа. Это политической смерти подобно в тех государствах, которые имеют прямую выборную систему. Но не в России.

«Голосуй или проиграешь»

Как же выиграл выборы в 1996 году президент, ввергнувший Россию в войну, посеявший в обществе катастрофический раскол, породивший безграмотными реформами чудовищную нищету определённой части населения, которой и в помине не было при СССР?

Случилось это только благодаря поддержке российского олигархата, в ходе сходки в Давосе решившего, что лучше пьяный Ельцин, чем Зюганов, который, думая не очень долго, запустит маховики экспроприации и национализации, восстановив в стране статус-кво.

Ну, и, конечно же, не обошлось без неплохо поживавших даже в Ельцинские времена рок и поп-звёзд, подмахивавших кто чем мог в поддержку президента на этих позорных концертах агитбригад, участием в выступлениях которых от отчаяния не брезговал и сам Борис Николаевич.

Но даже этого, как утверждал впоследствии министр внутренних дел Ельцинской эпохи Анатолий Куликов, хватило, чтобы наскрести во втором туре выборов лишь 40% голосов, при 53,82%, которые набрал Зюганов. Почему же Геннадий Андреевич не стал президентом? Если верить бывшему министру МВД, строчки взяли и… поменяли, дав Ельцину Зюгановские цифры.

Нерешительный по природе своей Зюганов о результатах настоящих выборов знал, но на конфликт не пошёл, сославшись на нежелание развязывать новую гражданскую войну

Парламентская оппозиция, наблюдавшая за тем, как «безупречно» выигравший выборы на второй срок глава российского государства «устаёт» на глазах, отправившись на шунтирование едва ли не сразу же после «элегантной победы», дозрела до второй попытки импичмента лишь к маю 1999 года.

В стране всё ещё гуляло эхо августовского кризиса 1998 года. Премьер-министром стал Евгений Примаков, находившийся в хороших отношениях с Госдумой.

Заключение думской комиссии по импичменту, в которой были обозначены заветные пять пунктов:

измена Родине путем незаконного присвоения властных полномочий и роспуска СССР в 1991 году

государственный переворот 1993 года и применение силы, повлекшей многочисленные человеческие жертвы

ослабление безопасности и обороноспособности России

развязывание Чеченской войны в 1994 году

и, наконец, геноцид народа — создание невыносимых условий жизни для большинства российских граждан.

В течение трёх дней – с 12 по 15 мая 1999 года – шли депутатские дебаты. В развале СССР обвинение Ельцину поддержали 239 депутатов. В развале армии – 241. В геноциде Бориса николаевича уличили 238. Применение силы в октябре 1993 года против парламента припомнили в открытом поимённом голосовании 263 депутата. Наиболее значительное количество парламентариев признали Ельцина виновным в развязывании Чеченской войны. Аж 283 народных избранника.

Но при этом ни один пункт не набрал заветных двух третей (то есть, трёхсот!) голосов, после которых могла бы запуститься процедура импичмента.

Евгений Примаков, как наиболее вероятный кандидат в преемники, давал понять, что имеет президентские амбиции, что и стало логичным, но, конечно же, не озвученным аргументом для его отставки 12 мая 1999 года. Опросы показывали, что эту отставку не поддерживает 81% населения. Но… какую роль и когда играло в России мнение этого самого населения, если речь шла о борьбе за власть?

Вопрос риторический.

А что было бы, если бы один из пунктов пробил бы отметку в 300 голосов? Состоялся бы импичмент? Ну, конечно же, нет. Ведь в течение трёх месяцев, согласно Конституции РФ, одобрить это решение Думы должен был бы Совет Федерации. И, опять-таки, потребовалось бы также не менее двух третей голосов. Рассмотрение вопроса об импичменте главе государства состоялось бы только в том случае, если бы в Совете захотели рассматривать этот вопрос. А ведь Конституция позволяет… не рассматривать его вовсе.

Слишком много «бы». Так зачем же было городить огород? Ответь прост: поднимать депутатский рейтинг в преддверии новых выборов в Думу. Впрочем, Ельцин понимал, что за двумя попытками импичмента рано или поздно последует третья, поэтому операция «Преемник-2000» шла полным ходом.

Принять страну у отбывающего на покой первого президента должен был кто-то другой – более молодой, более решительный и сильный. Степашин? Конечно же, нет. Слишком мягкотел. Не умеет настаивать на принятии решений. Да к тому, судя по слухам, еще и подкаблучник.

16 августа 1999 года председателем правительства Российской Федерации стал практически никому не известный человек, которого поначалу отчаянно троллили в передаче «Куклы».

Ну, разве знали мы, что шутки очень скоро закончатся? На ближайшие 25 лет.

Такая история.