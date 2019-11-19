США хорошо платят за оккупацию Сирии: биография главного террориста SDF Мазлума Абди

Америка платит террористу за cирийскую нефть
Федеральное агентство новостей подробно расследовало, как США воруют сирийскую нефть. Нефтегазовые поля на восточном берегу Евфрата, где сосредоточена основная добывающая инфраструктура Сирии, контролируют боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и недавно примкнувшие к ним наемники американской ЧВК Blackwater.
Сообщается, что лидер SDF Мазлум Абди 20 лет состоит в Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией не только в Турции, но и в США. Но Вашингтон это не смущает, а сам Абди имеет солидные дивиденды, помогая американцам воровать сирийскую нефть. Еще несколько лет назад он носил часы за 22$, а сегодня на его левой руке красуется атрибут, присущий миллиардерам - Patek Philippe за 300000$.
Абди также известен под псевдонимами Мазлум Кобани и «Шахин Чило», но настоящее его имя - Фархад Абди Шахин. Он родился в 1967 году и получил образование инженера в университете Алеппо. В 1990-м Абди попал под влияние курдских радикальных течений и вступил в РПК.
Изначально Абди занимал рядовые должности в группировке. Карьерный рост резко ускорило знакомство и последовавшая тесная дружба с тогдашним лидером партии Абдуллой Оджаланом. По данным некоторых источников, глава «партии» даже сделал Абди своим приемным сыном. В те годы Сирия была основной «базой» РПК, а будущий лидер группировки SDF задерживался спецслужбами Дамаска не менее 5 раз.
Теперь западные СМИ представляют Абди чуть ли не главным «борцом за свободу» на Ближнем Востоке. Называющий себя коммунистом, курдский командир, тем не менее, распродаёт народные богатства американцам за дорогие часы и другие подарки.
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