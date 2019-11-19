Федеральное агентство новостей подробно расследовало, как США воруют сирийскую нефть. Нефтегазовые поля на восточном берегу Евфрата, где сосредоточена основная добывающая инфраструктура Сирии, контролируют боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) и недавно примкнувшие к ним наемники американской ЧВК Blackwater.

Сообщается, что лидер SDF Мазлум Абди 20 лет состоит в Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией не только в Турции, но и в США. Но Вашингтон это не смущает, а сам Абди имеет солидные дивиденды, помогая американцам воровать сирийскую нефть. Еще несколько лет назад он носил часы за 22$, а сегодня на его левой руке красуется атрибут, присущий миллиардерам - Patek Philippe за 300000$.

Абди также известен под псевдонимами Мазлум Кобани и «Шахин Чило», но настоящее его имя - Фархад Абди Шахин. Он родился в 1967 году и получил образование инженера в университете Алеппо. В 1990-м Абди попал под влияние курдских радикальных течений и вступил в РПК.

Изначально Абди занимал рядовые должности в группировке. Карьерный рост резко ускорило знакомство и последовавшая тесная дружба с тогдашним лидером партии Абдуллой Оджаланом. По данным некоторых источников, глава «партии» даже сделал Абди своим приемным сыном. В те годы Сирия была основной «базой» РПК, а будущий лидер группировки SDF задерживался спецслужбами Дамаска не менее 5 раз.

Теперь западные СМИ представляют Абди чуть ли не главным «борцом за свободу» на Ближнем Востоке. Называющий себя коммунистом, курдский командир, тем не менее, распродаёт народные богатства американцам за дорогие часы и другие подарки.