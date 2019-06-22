Хорошая мина при плохой игре

За неделю до очередной, если не ошибаюсь, уже 27-й встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке 29 июня на саммите «большой двадцатки» премьер-министр Японии Абэ Синдзо продолжает рассчитывать на «прогресс» в переговорах об условиях подписания давно ставшего анахронизмом мирного договора между двумя странами. При этом в японском понимании «прогресс» означает принятие Москвой, прямо скажем, несуразных претензий на входящие по Конституции РФ в состав нашей страны южные острова Большой и Малой Курильской гряды.

И это при том, что 88,2 процента японцев уже не верят в то, что Абэ удастся «вернуть все северные территории» до истечения срока его премьерства в 2021 году.

Это, если не произойдут события, когда премьер может покинуть свой пост досрочно, что не редко бывает в Стране восходящего солнца. Часто это происходит при неудачном выступлении правящей партии на всеобщих парламентских выборах.

При нынешней слабости оппозиционных партий Японии, даже при условии их сотрудничества между собой на предстоящих в следующем месяце выборах в верхнюю палату японского парламента, общую победу, скорее всего, одержат партии правящей коалиции – Либерально-демократическая и клерикальная «Син Комэйто». Но Абэ нужно не простое большинство, а большинство конституционное - в две трети состава палаты. Это необходимо для того, чтобы осуществить вторую после «возвращения северных территорий» поставленную лично Абэ задачу - изменить действующую «мирную» Конституцию Японии, вычеркнув из нее торжественный отказ от обладания вооруженными силами.

Стремление не выглядеть перед избирателями потерпевшим фиаско в переговорах с Москвой о «возвращении северных территорий», заставляет Абэ, как говорится, держать «хорошую мину при плохой игре». По поводу предстоящих переговоров с российским лидером о территориях он заявляет: «Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса».

При этом Абэ не скрывает, что поиск компромисса с Москвой самым серьезным образом осложняется тесным военным союзом Токио с Вашингтоном. Ибо Москва, конечно же, не сможет «передать» свои территории при реальной опасности их военного использования США, которые открыто называют Россию своим врагом. И тут Абэ оказывается в своеобразной ловушке, из которой выбраться не может, ибо по существующему японо-американскому соглашению Пентагон вправе беспрепятственно использовать японскую территорию для своих военных баз и объектов. Окажись хотя бы один Курильский остров у Японии, нет и не может быть никаких гарантий, что там не окажутся американские GI с направленным против нашей страны оружием. Это, по сути, признает Абэ, когда заявляет, что «переговоры (с Россией) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений». То есть исходя из незыблемости японо-американского альянса. «Я хочу найти пути решения этих проблем», - тем не менее, говорит Абэ.

Президент Путин тоже хотел бы полностью нормализовать и развивать отношения с важным соседом – Японией, но не за счет российских территорий. После телевизионной «прямой линии» российский лидер в кратком диалоге ответил на соответствующий вопрос японского журналиста:

«Японское информационное агентство. Совсем скоро Вы поедете в Японию на встречу, как Вы сами называете, с Вашим другом Абэ Синдзо. Скажите, чего Вы сами ожидаете от этого визита? Ведь предстоят мероприятия — не только встреча, но и закрытие перекрестного года Россия — Япония, и ждать ли нам каких-то сюрпризов, например, Ваш выход на татами или посещение горячих источников?»

«Ну, это не самые важные сюрпризы в межгосударственных отношениях - на татами, либо посещение горячих источников, хотя тоже это важно и интересно, создает атмосферу определенную. Чего я жду от этой встречи — продолжения диалога. Я уверен, что Синдзо так же, как и мы все, хотим полной нормализации и заключения мирного договора. Казалось бы, вот-вот-вот, мы где-то близко, но часто возникают вопросы, которые вдруг откладывают окончательное решение этого вопроса. Но что совершенно очевидно, я много раз об этом говорил, и японская сторона в лице премьер-министра Синдзо Абэ, и Россия, хочет окончательной нормализации наших отношений. И японский народ, и российский народ в этом заинтересованы. Будем к этому стремиться», — ответил президент России.

Соглашусь с президентом, действительно «окончательная нормализация наших отношений» желательна. Тем более что сам, по сути, посвятил этому свою жизнь. Но какая нормализация, на каких условиях? Ведь, произнося свои слова, президент отлично знает, что под «нормализацией» его «друг Синдзо» видит только одно – вожделенные русские Курилы. Да и какой это друг, если имеет за пазухой грубо нарушающие суверенитет и территориальную целостность соседа замыслы?

Поэтому рассматриваю вышеприведенный ответ президента на бестактный вопрос японского корреспондента о татами и горячих источниках просто очередной отговоркой. В действительности же, по моим ощущениям, Путин как Верховный главнокомандующий вооруженными силами России уже принял решение, что русские Курилы останутся русскими. Во всяком случае, хочется в это верить…

Когда эти строки уже были написаны, пришло сообщение, подтверждающее мои ощущения. По сообщению ТАСС, «никаких планов снижать внимание к Дальнему Востоку, включая южные Курилы, нет», заявил президент Путин в программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1». Интервью с президентом опубликовано на сайте телеканала. Отвечая на вопрос, не придется ли «спускать российский флаг» на создаваемых на Курилах новых объектах, Путин ответил: «Таких планов у нас нет».

Будем надеется, что высказанная недвусмысленная позиция определяющего внешнюю политику страны российского президента найдет свое должное отражение в дальнейших политических и дипломатических контактах нашей страны с Японией.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока