Ходорковский выступил против "Умного голосования" Навального
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Ходорковский выступил против "Умного голосования" Навального

Об этом он написал в своем телеграм-канале

Оппозиционер и основатель «Открытой России»Михаил Ходорковский опубликовал в своём телеграм-канале текст, из которого можно понять, что он выступает против технологии «Умного голосования», предложенной другим оппозиционером Алексеем Навальным для выборов Мосгордуму.

Он призвал не голосовать за любых кандидатов (предложенных Навальным), только потому, что они не из «Единой России», и не регистрироваться на сайте («Умного голосования»), так как это может облегчить ФСБ идентификацию участников протестов.

Главными критериями кандидатов для поддержки Ходорковский назвал их четкую позицию «против репрессий и … уголовного преследования» участников протестов.

Вместо голосования по чьей бы то ни было указке, Ходорковский предложил портить или уничтожать бюллетени в округах, где нет кандидатов, которые бы поддерживали протест. Эти заявления в корне противоречат призывам Навального голосовать за любых кандидатов не из ЕР, которых разместят на сайте «Умного голосования».

Бытует мнение, что данную технологию команда Навального может использовать для того, чтобы приписать заслуги в победе некоторых кандидатов (внесенных в списки «УГ») себе – даже если кандидат победил бы самостоятельно и без всякой помощи извне.

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