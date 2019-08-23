Ходорковский открестился от Навального после провала незаконных митингов в Москве

Очевидно, он понял, насколько неэффективную стратегию выбрали его ставленники из так называемого ФБК. Эти люди не смогли обеспечить должного уровня напряженности в стране, а их протестная деятельность не дала ровным счётом никаких результатов. Ходорковский, хоть и ушлый, но профессиональный бизнесмен, ему совершенно неинтересно вкладывать деньги в такие нерентабельные проекты, как «Навальный и Ко».

Экс-кандидаты от ФБК так и не смогли стать символами сопротивления «кровавому режиму» и повести за собой возмущенный народ. Большинство либеральных кандидатов получили отказ в регистрации от МГИК за массовые нарушения и фальсификации в рамках подписной кампании. После прогнозируемого провала предвыборной гонки так называемая оппозиция организовала череду митингов, в основном незаконных. Однако ни согласованные, ни несанкционированные акции протеста не смогли собрать более или менее приличное количество неравнодушных граждан.

В надежде устроить массовую протестную акцию либеральные лидеры даже пошли на хитрость и устроили митинг-концерт, куда пригласили известных молодежных исполнителей. Действительно, это мероприятие посетило доселе небывалое количество людей – порядка 20 тысяч, однако большая часть из них даже не знала, в честь чего организован концерт, и пришла лишь для того, чтобы послушать своих кумиров. Кроме того, как оказалось, лишь треть участников митинга-концерта оказались москвичами.

За многократные призывы к участию в незаконных протестных движениях большая часть «несистемных» экс-кандидатов сейчас находится под административным арестом, «отдыхая» в ИВС. Это создаёт им некоторые трудности в продолжении своей активной бурной деятельности, поэтому они решили немного отклониться от прежнего курса. Теперь Навальный и его команда призывают людей к консолидированному участию в «умном голосовании» за любых кандидатов, которых укажет блогер.

В то же время беглый олигарх Михаил Ходорковский считает: нужна совершенна иная стратегия. Он полагает, что необходимо голосовать лишь за кандидатов, публично осудивших задержания на незаконных митингах. Кроме того, он высказал предположение, что граждане, зарегистрировавшиеся в «Умном голосования», попадут в списки ФСБ. Таким образом, он намекнул на некую совместную работу Навального и Кремля.

Вполне очевидно, что между спонсором и грантоедами произошло недопонимание. Об этом свидетельствует реакция некоторых функционеров «ФБК» на призыв Ходорковского. Так, Руслан Шаведдинов окрестил предложение экс-главы ЮКОСа «позором». Его поддержал и Даниил Кен, которого олигарх курировал на протяжении всей карьеры.

Вывод вполне очевиден – Михаил Ходорковский понял, что его инвестиции не приносят должного эффекта, а выбранные им пешки не способны выполнить поставленные задачи по раскачке политической обстановки в стране. По всей видимости, Навальный и его «ФБК» рискуют в самое ближайшее время лишиться главного спонсора. Возможно, это уже произошло.