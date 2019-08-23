Ходорковский открестился от Навального после провала незаконных митингов в Москве

Генеральный спонсор всей либеральной тусовки России Михаил Ходорковский резко сменил свой курс
Очевидно, он понял, насколько неэффективную стратегию выбрали его ставленники из так называемого ФБК. Эти люди не смогли обеспечить должного уровня напряженности в стране, а их протестная деятельность не дала ровным счётом никаких результатов. Ходорковский, хоть и ушлый, но профессиональный бизнесмен, ему совершенно неинтересно вкладывать деньги в такие нерентабельные проекты, как «Навальный и Ко».
Экс-кандидаты от ФБК так и не смогли стать символами сопротивления «кровавому режиму» и повести за собой возмущенный народ. Большинство либеральных кандидатов получили отказ в регистрации от МГИК за массовые нарушения и фальсификации в рамках подписной кампании. После прогнозируемого провала предвыборной гонки так называемая оппозиция организовала череду митингов, в основном незаконных. Однако ни согласованные, ни несанкционированные акции протеста не смогли собрать более или менее приличное количество неравнодушных граждан.
В надежде устроить массовую протестную акцию либеральные лидеры даже пошли на хитрость и устроили митинг-концерт, куда пригласили известных молодежных исполнителей. Действительно, это мероприятие посетило доселе небывалое количество людей – порядка 20 тысяч, однако большая часть из них даже не знала, в честь чего организован концерт, и пришла лишь для того, чтобы послушать своих кумиров. Кроме того, как оказалось, лишь треть участников митинга-концерта оказались москвичами.
За многократные призывы к участию в незаконных протестных движениях большая часть «несистемных» экс-кандидатов сейчас находится под административным арестом, «отдыхая» в ИВС. Это создаёт им некоторые трудности в продолжении своей активной бурной деятельности, поэтому они решили немного отклониться от прежнего курса. Теперь Навальный и его команда призывают людей к консолидированному участию в «умном голосовании» за любых кандидатов, которых укажет блогер.
В то же время беглый олигарх Михаил Ходорковский считает: нужна совершенна иная стратегия. Он полагает, что необходимо голосовать лишь за кандидатов, публично осудивших задержания на незаконных митингах. Кроме того, он высказал предположение, что граждане, зарегистрировавшиеся в «Умном голосования», попадут в списки ФСБ. Таким образом, он намекнул на некую совместную работу Навального и Кремля.
Вполне очевидно, что между спонсором и грантоедами произошло недопонимание. Об этом свидетельствует реакция некоторых функционеров «ФБК» на призыв Ходорковского. Так, Руслан Шаведдинов окрестил предложение экс-главы ЮКОСа «позором». Его поддержал и Даниил Кен, которого олигарх курировал на протяжении всей карьеры.
Вывод вполне очевиден – Михаил Ходорковский понял, что его инвестиции не приносят должного эффекта, а выбранные им пешки не способны выполнить поставленные задачи по раскачке политической обстановки в стране. По всей видимости, Навальный и его «ФБК» рискуют в самое ближайшее время лишиться главного спонсора. Возможно, это уже произошло.