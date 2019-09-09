Хитрости в ходе голосования. От Израиля до Уругвая

Вчера в московскую Думу прошли выборы — по итогам подсчета голосов, мандаты получили 20 оппозиционных кандидатов. Это чуть меньше половины, всего мест в Думе - 45.

«Победа» оппозиции полагается на «Умное голосование» — технику, предложенную Алексеем Навальным, которая заключается в том, чтобы голосовать за кандидатов с наибольшим шансом победить сразу после «единороссов».

Мы, по традиции, решили посмотреть на другие страны и их политические технологии. Дошли ли «многоходовочки» Америки, Европы и Азии до уровня политической борьбы в России?

1. Обидчивая Америка

Трамп настолько огорчился отказом Дании продавать США территорию Гренландии, что перенёс свою поездку в Королевство из-за затаённой обиды.

«Дания — отличная страна с прекрасными людьми. Жаль, из-за её Парламента мой визит приходится переносить», - комментирует Трамп.

2. Грубый Уругвай

Во время выборов в Аргентине и Уругвае «случайно» произошло отключения электричества. Частично обесточило даже соседнюю Чили, не говоря о катаклизмах, которые возникли в центре бедствия.

Питание быстро наладили, и выборы завершились, но вот сколько было вбросов, в ходе «блэкаута», никто не знает.

3. Конфликтный Израиль

Израиль несколько раз напал на Ближний Восток, чтобы помешать Ирану вооружить своих арабских союзников ракетами с высокоточным наведением, беспилотниками и другим современным оружием, которое может поставить под угрозу оборону Израиля.

«Теневая война» выходит на улицы, и за этим становится страшно наблюдать. В такие моменты думаешь, что подтасовки на выборах — не такое уж и страшное дело.

4. Аморфный Пуэрто-Рико

Ванда Васкес Гарсед, министр юстиции Пуэрто-Рико, не хочет быть губернатором.

Васкес была следующей в очереди после того, как нынешний военный лидер Рикардо Росселло объявил об отставке в прошлую среду.

«Я не заинтересована в должности губернатора», - комментирует Васкес в Twitter.

Согласно порядку преемственности Пуэрто-Рико, госсекретарь следует за губернатором. Но Луис Дж. Ривера Марин подал в отставку 13 июля.

Это сделало Васкес следующей в очереди на губернаторство.