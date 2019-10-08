Хитрая формула. Решит ли Зеленский уравнение Штайнмайера?

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был крайне удивлён реакцией части украинского общества на его формулу по Донбассу. Во-первых, потому что в составлении «формулы» принимал участие экс-президент Украины Пётр Порошенко. А во-вторых, эта формула создавалась без участия Кремля. Придуманная Штайнмайером схема должна помочь реализовать то, на что пока что не готова ни одна из сторон, рассказал глава ФРГ немецкому порталу Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Русская Планета» разбиралась, чего в формуле Штайнмайера больше – зрады или перемоги, и есть ли хоть какой-нибудь шанс, что мир на Донбассе наступит.

В чем суть формулы, и кто такой Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии. Властных полномочий у главы государства меньше, чем у канцлера, но тем не менее. В 2016 году он, будучи ещё не президентом, а министром иностранных дел, предложил своё решение конфликта в Донбассе. Этот план урегулирования и был назван формулой Штайнмайера.

Главная идея – одновременное исполнение всех договорённостей, заключённых в минских соглашениях. То есть не «вечером стулья, а утром деньги». А всё сразу: и отдельный статус, и выборы, и передача контроля за границей, и так далее.

Стоит сказать, что формула Штайнмайера – не совсем документ. Это то, как можно привести в действие минские соглашения по мнению президента ФРГ, не более того. Но именно этот план реализации лежит в основе дипломатических переговоров о статусе Донбасса. И именно эта формула стала условием для проведения долгожданной встречи в Нормандском формате - которая может состояться в конце октября. Где, вероятно, Путин и Зеленский впервые сядут за один стол.

Что не нравилось Киеву

Власти Украины настаивали на том, чтобы сперва был установлен контроль над границей – то есть, чтобы на КПП между Россией и непризнанными республиками вновь встали украинские пограничники. И лишь затем выборы и всё прочее.

Больше всего украинскую сторону смущала амнистия, которую нужно будет даровать всем без исключения жителям Донбасса и требование обеспечить безопасность и неприкосновенность всем участникам новых выборов. А также, наверное, то, что закон об особом статусе Донбасса будет утверждаться не единолично Киевом, а при участии ОБСЕ. Кроме того, Киев полагал, что, несмотря на проведение выборов и возврат контроля за границей, республики вернутся в состав Украины лишь на бумаге, а на деле их продолжит контролировать Россия.

Чего хотели в ДНР и ЛНР

С одной стороны, в непризнанных республиках неоднократно заявляли, что единственный путь Донбасса ведёт либо в Россию, либо в свободное плавание, и никакого возвращения «в Украину» нет и быть не может. Тем не менее, минские соглашения были провозглашены священной коровой, которые во что бы то ни стало необходимо исполнить.

Наверное, в Донбассе делали ставку на то, что Киев пойдёт на попятную и будет раз за разом срывать мирный процесс, европейцам в конце концов надоест нянчиться с Украиной, и они пойдут на послабление санкций в отношении России. И, быть может, рассмотрят иные варианты решения конфликта в Донбассе. Которые будут в большей степени устраивать ДНР, ЛНР и Кремль, чем нынешние минские соглашения.

Кроме того, для полноценной реализации минских соглашений не хватает главного – коренных изменениях в Конституции Украины. Просто-напросто нет никаких законодательных инструментов для реализации этих самых соглашений, а то, что напринимал ещё Порошенко в так называемом законе об особом статусе Донбасса, непризнанные республики категорически не устраивает.

Формула Шредингера

Тем не менее, 1 октября стороны всё же утвердили формулу Штайнмайера. Правда, как сказал позже Зеленский, она «согласована, но не подписана». А позже спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что подписей под единым документом нет – лишь под отдельными письмами.

В российских СМИ и блогосфере долго не могли определиться – слили Донбасс после подписания этих самых писем, или таки нет? Одни эксперты заламывали руки и утверждали, что формула Штайнмайера – определённо, слив, поскольку широкая автономия в составе Украины – совсем не то, за что стоял Донбасс. Другие решили не делать выводов и подождать реакции из Киева. И она оказалась прелюбопытной, так что президент ФРГ не зря удивился.

«Недопустимо для Украины»

То ли мы чего-то не знаем, то ли действительно есть некий хитрый план, но реакция части украинского общества на согласование формулы Штайнмайера однозначно даёт понять: в незалежной боятся минских соглашений как огня. Даже тот факт, что будет возвращён контроль за границей, а мятежные республики формально вернутся под жовто-блакитный стяг, не греет душу украинских националистов – ибо «не за то хлопцы в АТО погибали».

«Слава нации, нет капитуляции!» - с таким лозунгом к стенам президентского офиса 6 октября вышли около 10 тысяч человек во главе с Порошенко. Бойцы запрещённых в России террористических группировок поклялись, что ни за что не оставят своих позиций в «зоне АТО», а также пригрозили Зеленскому майданом и обещали вывести 14 октября на улицы свыше 40 тысяч человек. За то, что президент, по их мнению, предаёт страну.

Активизировались не только бывшие «атошники» и Порошенко, но и другие силы. Например, Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что формула Штайнмайера недопустима для Украины, а её подписание в Минске – «прямая угроза национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны».

Даже если нынешний президент Украины очень сильно захочет принести долгожданный мир Донбассу – прекратить обстрелы, вернуть жителям Донбасса пенсии, наладить какое-никакое сосуществование – то ему это не дадут сделать вкусившие крови «херои» АТО. За последние годы радикальные националисты превратились в мощную силу, оглядываться на которую отныне обязан любой украинский политик и даже президент. А это означает, что чем дальше будет продвигаться Зеленский по пути реализации всех этих соглашений и формул – тем больше будет нарастать напряжение внутри страны.

С одной стороны, и хотелось бы пожелать Владимиру Александровичу успехов, мужества и терпения в своих трудах по наведению мира и порядка. С другой, не покидает чувство, что за всеми этими «зрадами», «сливами» и «перемогами» и впрямь скрывается некий хитрый план по полному переформатированию Украины, и чем им будет хуже, тем нам - лучше. Националисты так вообще считают, что свою формулу Франк-Вальтер Штайнмайер писал под диктовку Владимира Владимировича Путина. Как бы там ни было, время всё расставит по своим местам, но действительно важно только одно: снаряды в Донбассе по-прежнему рвутся. Невзирая ни на какие соглашения.