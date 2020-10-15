В Центральноафриканскую Республику был доставлен гуманитарный груз из России. Африканские дети получат тысячи плюшевых медведей, русских матрешек, и даже впервые попробуют Ленинградское мороженное и легендарные конфеты «Мишка на севере».

Этот символичный жест подкрепил прочный курс страны на мир и свободу после подписания Хартумского соглашения 2 года назад при посредничестве российской стороны. В 2018 году впервые удалось собрать за столом переговоров практически всех лидеров военно-политических группировок ЦАР, и после этого начался процесс преодоления кризиса и достижения безопасности гражданского населения в стране.

Стоит отметить, что Россия последовательно укрепляет свои позиции в Африке, придерживаясь принципов невмешательства во внутренние дела страны и взаимовыгодного партнерства. И сейчас мы можем наблюдать, что политика «мягкой силы» уже дает свои результаты. Во многих странах Африки Россию считают наиболее перспективным партнером в сфере экономики и международных отношений.