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Гуманитарная помощь ЦАР из России ознаменовала 2 года на пути к миру и свободе

Кирилл Голубев
15 октября, 2020 15:30
2 мин

В Центральноафриканскую Республику был доставлен гуманитарный груз из России. Африканские дети получат тысячи плюшевых медведей, русских матрешек, и даже впервые попробуют Ленинградское мороженное и легендарные конфеты «Мишка на севере».

Этот символичный жест подкрепил прочный курс страны на мир и свободу после подписания Хартумского соглашения 2 года назад при посредничестве российской стороны. В 2018 году впервые удалось собрать за столом переговоров практически всех лидеров военно-политических группировок ЦАР, и после этого начался процесс преодоления кризиса и достижения безопасности гражданского населения в стране.

Стоит отметить, что Россия последовательно укрепляет свои позиции в Африке, придерживаясь принципов невмешательства во внутренние дела страны и взаимовыгодного партнерства. И сейчас мы можем наблюдать, что политика «мягкой силы» уже дает свои результаты. Во многих странах Африки Россию считают наиболее перспективным партнером в сфере экономики и международных отношений.

темы
Россия
ЦАР
гуманитарная помощь
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