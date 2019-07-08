Гудков должен ответить перед законом за сфабрикованные подписи

После провала на выборах мэра Москвы в 2018 году либерал Дмитрий Гудков решил попытать счастья на выборах в Мосгордуму. Но и тут не обошлось без скандала.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сторонник Навального прибегнул к массовой фальсификации подписных листов в свою пользу и своих идейных соратников по политической команде. Об этом журналистам сообщил источник, близкий к сложившейся ситуации.

Нечестные методы Гудкова подтвердил и его товарищ по оппозиционному лагерю Денис Шендерович, выдвинувший свою кандидатуру от 41-го избирательного округа. На данный момент он уже снялся с предвыборной гонки, и все благодаря чрезмерной любви Гудкова к махинациям с подписями, сообщает ФАН.

Как выяснилось, 500 подписей в команде политика оказались поддельными. Шендерович не захотел записывать их себе «в актив», а без них он попросту не набрал необходимого количества для прохождения «фильтра».

Это не первый скандал, связанный с Гудковым. Ранее в одной из квартир в доме на Ленинском проспекте был обнаружен штаб «рисовальщиков», подделывавших подписи в пользу Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. Правонарушителям удалось скрыться до прибытия сотрудников полиции.

Если поддельные подписи Гудкова будут зафиксированы во время проверки документов Избиркомом, то политик должен ответить по закону за свои деяния. Напомним, что подобные нарушения наказываются по 142 статье УК РФ.