Новости – Политика
Политика
Гудбай Восток: стали известные новые планы армии США
19 июня, 2021 09:49
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Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Белом доме, после долгих взвешиваний, пришли к решению о выводе некоторых частей армии США с Ближнего Востока.
Место дислокации изменят зенитные батареи. В частности, из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и Иордании будут вывезены, вместе с обслуживающим персоналом, комплексы Patriot.
Кроме того, по данным REGNUM, также будут вывезены комплексы противоракетной обороны и часть размещенных на военных базах самолетов.
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