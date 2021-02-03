Экс-губернатору с рейтингом «выше путинского» предъявили окончательный вариант обвинения
Следственный комитет России предъявил финальный вариант обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Фургалу инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, убийство двух и более лиц и незаконное приобретение и хранение оружия.
Следствие считает, что в 2004-2005 годы Фургал был организатором преступной группы, которая совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Следствие сделало однозначные выводы о причастности обвиняемого к преступлениям.
Решение об убийствах принималось из корыстных побуждений - с целью продвижения коммерческих интересов, говорится на сайте СК.
Губернатора задержали 9 июля 2020 года. Его отправили в Москву и арестовали. Место Фургала занял представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. Как писало издание Znak.com, из-за популярных у народа инициатив Фургала его рейтинг был выше, чем у президента России. Ему ставилось это в вину на совещании у полпреда Юрия Трутнева, запись которого «слили» в сеть.