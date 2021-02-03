Политика

Следственный комитет России предъявил финальный вариант обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фургалу инкриминируют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, убийство двух и более лиц и незаконное приобретение и хранение оружия.

Следствие считает, что в 2004-2005 годы Фургал был организатором преступной группы, которая совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Следствие сделало однозначные выводы о причастности обвиняемого к преступлениям.

Решение об убийствах принималось из корыстных побуждений - с целью продвижения коммерческих интересов, говорится на сайте СК.

Губернатора задержали 9 июля 2020 года. Его отправили в Москву и арестовали. Место Фургала занял представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. Как писало издание Znak.com, из-за популярных у народа инициатив Фургала его рейтинг был выше, чем у президента России. Ему ставилось это в вину на совещании у полпреда Юрия Трутнева, запись которого «слили» в сеть.