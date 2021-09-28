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Политика
Губернатор Петербурга Александр Беглов ответит за ограничения по коронавирусу перед судом
28 сентября, 2021 23:40
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pobedarf.ru
Представители петербургского бизнеса не согласились с антиковидными мерами губернатора города Александра Беглова. Они подали в санкт-петербургский суд административный иск к правительству региона и губернатору Александру Беглову. Пока иск не принят к рассмотрению.
Истцы – ООО «Кидс Ап», а также физлица – Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина и Виктория Семенова. Они выступают против ограничений при работе уличных аттракционов, торговых центров, общепита, бассейнов, фитнес-центров, оказания туристических услуг, а также принудительной вакцинации 80% сотрудников.
Беглов подписал новую редакцию «антиковидного» постановления 24 сентября 2021 года. Документ опубликован на сайте Смольного.
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