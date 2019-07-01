Грузию раскачивают агенты

Все проамериканские ставленники снабжены не женами, а боевыми подругами, совсем, как нелегалы, которые живут за рубежом, и проводят важную подрывную работу. Только эти, вроде Саакашвили и его жены, вполне легальны. Но завербованы.

Тем не менее, жену Михо Саакашвили приставили давно, еще в 1993 году, когда решили, что в результате Революции роз быть ему президентом Грузии. Не сомневаюсь, что у мадам, которая родом из Нидерландов, сменила три гражданства, - Нидерланды, Грузия, Украина, - но жила, в основном, в США, есть и боевая подготовка и, конечно, она отличница по стрельбе - выбивает все очки на мишенях, где ростовые куклы изображают российских солдат.

Мне даже не хочется транслировать всю антироссийскую риторику, которую мы слышали от госпожи Сандры Руфолс. Важно, что сейчас она возглавляет марши протестующих, которые проходят по центральным улицам Тбилиси — и проспекту Руставели в часности. А еще важно помнить, что, не обращая внимания на многочисленных любовниц, незаконорожденных детей и даже пристрастие супруга к кокаину, которым он некоторое время баловался, в самые сложные моменты жизни она оказывалась рядом (точнее, ее присылали) - и приступала к борьбе вместо него, если Михо, или Мишико, как хотите, не справлялся и начинал жевать галстуки. Говорят, у мадам Саакашвили интересный позывной - Сатана. Почему же он такой? Сама выбирала? Не знаю. Думаю, ей его дали.

Оттепели в российско-грузинских отношениях не было никогда. Не надо обманываться. Была только ее видимость. С тех пор, как Шеварнадзе создал в Панкисском ущелье базу для чеченских боевиков, которые воевали против России и убивали наших, в Грузии слово русофоб так и приравнивалось к патриоту. В политических кругах, само собой. Обычный народ не берем в расчет, потому что есть и такие, кого бесконечная антироссийская пропаганда не смогла превратить в овощи.

Как же простые люди ненавидят сейчас своих политиков. Лари упал сразу до исторического минимума.

Опять введен запрет на авиасообщение, туристы не поедут в Грузию, вино запретят ввозить, денежные переводы тоже запрещены - в общем, привет - упадок в экономике, который ударит по простым грузинам. Еще, не дай Бог, их снова начнут массово высылать из России, где многие предпочитают жить. И некоторые живут без гражданства. Российское гражданство не так просто получить, как раньше.

Если у тебя не жена, а приставленная Западом боевая подруга, спать ты можешь с кем угодно. Поначалу была пресс-секретарь Алана Гаглоева, с ее неожиданной беременностью, потом Инга Григолиа, телеведущая, ну и так далее. Последней, кажется, оказалась Мария Гайдар, на чьи слухи о ее беременности Сандра Руфолс уже никак не реагировала. В маленькой деревушке в Одесской области растит ребенка Саакашвили. Возможно. Она скрывается от людей. Зато Сандра прикатила на Украину, когда Мишико скакал по крышам, и ему угрожала смертельная опасность - прикрывать мужа.

Сразу сделала заявление, что Порошенко хочет его убить. Перечислять всех любовниц Саакашвили в Грузии и на Украине нет никакого смысла. Их было очень много. И все они гроша ломаного не стоили. Все равно Руфолс не могла с ним развестись. У нее была другая миссия. И жила она в Нью-Йорке. И дел у нее было много даже в бытность первой леди Грузии.

Говорили о ней следующее. Подтверждений нет. Но знаете что, слухи слишком устойчивы, чтобы их игнорировать. Якобы она стала крупнейшим в Европе поставщиком донорских органов. Черный рынок? Как бы не так. Все вполне легально. И доходы шли ей в карман. Ее благотворительный фонд SOCO - в основном, поставлял на Запад голубоглазых украинских детей с белой кожей. Не больных инвалидов, а тех, кого просили - белых и голубоглазых блондинов. Приложила она руку и к лабораториям, где шли разработки биологического оружия, оформленные на ее родителей. Может, позывной Сатана - совсем не случаен?

Якобы пара познакомилась в Страсбурге, на деле же - в Нью-Йорке, где их свели, представили друг другу, и в 1993 году был заключен брачный союз. Оба они тогда числились сотрудниками Колумбийского университета. Позже зарплату им платили уже через специально созданный американский университет лидерства. И пока одесситы удивлялись на какие деньги пирует их губернатор, он получал гранты от правительства США. Как и его жена. Кстати, сразу после свадьбы пара разбежалась на три года. Хорошенькое дело. А как же свадебный месяц? Саакашвили был в Грузии или на Украине, Сандра продолжала работать в Нью-Йорке, виделись они очень редко - в основном, чтобы сверить часы и получить установки. Она была связным, насколько сейчас можно судить.

Конечно, когда Саакашвили стал президентом, мадам развернула бурную деятельность в Грузии. И заработала свои первые миллионы. Теперь уже известно - чем. Под вывеской благотворительности и помощи неимущим.

И сейчас Саакашвили остался на Украине, а госпожа Руфолс, боевой агент, чистый ангел внешне, но с пустыми и злыми глазами, шагает впереди колонны протестующих в Грузии, выступая все с новыми требованиями. Понятно, что здесь именно она, а не муж. Он в Грузии в розыске. И будет сразу брошен в тюрьму за воровство, как только появится.

Фигуры расставляются на политической шахматной доске очень грамотно. Но они, эти фигурки, порой ведут себя непредсказуемо. И иногда играющий решает, что в горизонтальном виде этот оппозиционер, продававший оружие за рубеж, куда полезнее для раскачивания лодки, чем в вертикальном. Так что завидовать им точно не стоит. Они пешки. Даже если иногда им удается выйти в ферзи.

Автор: Андрей Егоров. RovegoSteb Channel,Telegram

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