Грузия сделала шаг назад на пути вхождения в Евросоюз и НАТО
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкнер рассказал о причинах, по которым Грузия утратила статус страны, более всего подготовленной к вступлению в альянс.
По мнению американского политика, в Грузии еще нет полноценного гражданского общества и устойчивых тенденций к развитию демократических ценностей. Это явствует из отказа парламентариев пересмотреть итоги выборов, состоявшихся осенью прошлого года. Тогда итоги выборов не признала ни одна из оппозиционных партий, многие избранные депутаты бойкотировали заседания парламента в знак протеста. Чтобы как-то вывести страну из политического тупика, глава Европейского совета Шарль Мишель предложил подписать соглашение, по которому в случае, если правящая партия победит с минимальным перевесом, она обязуется провести повторные парламентские выборы в 2022 году. Однако в Грузии проигнорировали эту инициативу.
«Мы с нетерпением ждем следующих выборов и надеемся, что они будут лучше с точки зрения справедливости и свободы, и что все сыграют свою роль в рамках конституции», — цитирует «Lenta.ru» позицию Волкера.