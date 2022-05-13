Грузия отказалась открывать «второй фронт» против России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил открытие так называемого «второго фронта» против России. Ранее украинские политики призывали государство стать таковым, чтобы поспособствовать завершению спецоперации РФ на Украине.
Гарибашвили не намерен сталкиваться с Россией и наращивать конфронтацию.
«Я гарантирую населению, что будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет. Наоборот, будут развитие, строительство и мир», - сказал глава грузинского правительства. Его слова приводит ИА Regnum.
Ранее спикер Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на фоне украинского кризиса Грузия может занять Абхазию и Южную Осетию. Однако вместо этого она оправдывает позицию России.
Спецоперация России на Украине длится 79-й день. О ней утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он называл целью спецоперации защиту мирного населения Донбасса.