Грузия. Мимино уже не тот
Грузия. Мимино уже не тот

Москве не стоит рассчитывать на дружбу с Тбилиси

Грузия упростит доступ кораблей НАТО в свои порты, говорится в отчете о планах работы правительства на 2018-2020 годы. Тбилиси торопится услужить своему новому «старшему брату», однако из-за отсутствия каких-либо ресурсов его вклад ограничивается показательными, но не затратными мерами, вроде ускорения выдачи дипломатического разрешения военным судам.

Все это не безобидно. Речь идет о наращивании возможностей группировки альянса в черноморском регионе. Поскольку российский Крым, Керченский мост, контролируемое Москвой Азовское море, стали поводом для новой холодной войны именно на этом направлении следует ожидать однажды удар западников. Грузия хочет им в этом помочь и это поведение открытого врага.

История «любви» Грузии и НАТО насчитывает уже четверть века, и за Тбилиси здесь даже немного стыдно. Гордую закавказскую страну банально унижают, наобещав с три короба. Мол, однажды, когда Грузия будет соответствовать стандартам, ее примут в альянс, несмотря на территориальные споры. По «кипрской модели», поманил генсек НАТО Расмуссен (разделенный Кипр был принят в ЕС)

На практике это означает, что в Грузии разместят военные базы стран членов НАТО, однако защиту в соответствии с пятым пунктом устава альянса ей гарантировать не станут.

«Вступление в Евросоюз нам не предлагают потому, что интересы Грузии никого не интересуют. Все хотят использовать нашу страну для осуществления действий против России», - горько констатировала политик Нино Бурджанадзе.

Впрочем, чего ожидать от страны, избравшей недавно своим президентом уроженку Франции, толком не говорящую ни по-грузински, ни, тем более, по-русски. Саломе Зурабишвили сейчас только учит грузинский язык. Причем, ее политические противники мало чем отличаются. Их лидер — «американистый» изгнанник Михаил Саакашвили со своей женой голландкой оказался не лучше для нашей страны и стабильности в регионе.

О чем это говорит? Конечно, о паталогически нездоровом стремлении большинства избирателей видеть Грузию западным протекторатом, а не самостоятельной и независимой страной

Все это уже было однажды - в 1918 году, когда «демократическое» правительство Грузии заключило договор с немецким кайзером и впустило в страну немецкие войска, вывозившие оттуда сырье. Потом немцев сменили англичане. Затем был захват грузинской армией Абхазии, аннексия наших городов: Сочи, Адлера и Туапсе. Стоило только России ослабнуть, как Грузия торопилась переметнуться к ее врагам.

Продолжение этого процесса мы наблюдаем сейчас. Европейский безвиз, стремление стать частью ЕС и НАТО — это все поиск нового «белого царя». Получше и побогаче, чем Россия. Что же, рыба ищет, где глубже, а грузины, где лучше. Получается так. Царь Ираклий II, обеспечивший Грузии защиту России, подписав Георгиевский трактат, вряд ли был бы в восторге от своих ветреных потомков.

А ведь тогда протекторат Петербурга позволил грузинскому народу банально выжить — окруженная мусульманами Грузия могла и не сохраниться вовсе. В результате, за первый век в составе Российской империи численность грузин увеличилась в пять раз. Как это контрастирует с колониальной практикой англосаксов. Увы, в исторической практике понятие благодарности отсутствует

Достаточно послушать самого известного грузина - актера Вахтанга Кикабидзе. Всеобщий любимец Мимино на склоне лет оказался яростным противником России, пусть и в ее советском варианте. Откровения о радости, которую он испытал от распада большой страны.

Тем не менее, в актуальной политике Москве придется учитывать нынешнюю реальность. Грузия - не дружественный сосед. Лишь отсутствие серьезной силы, да наглядный урок, преподанный в Южной Осетии в 2008 году, заставляют тамошних политиков натянуто улыбаться в нашу сторону. С появлением в регионе натовского кулака помощнее «кусать» Россию станут чаще.

Поэтому Москве следует оставить надежду однажды вновь замириться с Тбилиси и сделать ставку на силу - на полноценное инкорпорирование Абхазии и Южной Осетии в свой состав. Раздача в республиках российских паспортов была своевременным правильным шагом. Осталось довести дело до логического завершения — включить их в свой состав нашей страны без всяких экивоков

До тех пор пока это не сделано, у грузинских политиков остаются ложные надежды переиграть спор с помощью внешней силы. Ситуация неопределенности лишь провоцирует конфликты у наших границ на Кавказе. В то время как ясность в вопросах территориальной принадлежности, напротив, охладит горячие головы, успокоит население и заложит фундамент для ровных отношений в будущем.

К тому же время явно работает на российские интересы в Грузии. Обнародованная бывшим министром госбезопасности Игорем Гиоргадзе информация о биологической лаборатории «имени Р. Лугара» в пригороде Тбилиси, повергает в шок. Судя по всему, там проводились биологические эксперименты над людьми с летальным исходом.

Еще одна невыносимая правда для довольно консервативного грузинского общества — необходимость блюсти права ЛГБТ

Как не хотели бы местные активисты вести свою страну в ногу с Западом, получается плохо. Попытки Tbilisi Pride провести публичные мероприятия наталкиваются на холодное признание полицией своей неспособности защитить «прогрессивных» деятелей. А ведь без этого  Грузию не примут в ЕС.

Не исключено, что спокойная решительность России с одной стороны и попытки Запада превратить грузин в материал для биологических и социальных экспериментов с другой, приведут однажды к осознанию этой страной своего исторического места в мире. А Тбилиси превратится из русофобского оппонента Москвы в если не доброго, то хотя бы нейтрального соседа.

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