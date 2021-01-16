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Политика
Грузинские оперативники спасли людей из рук бывшего полицейского
16 января, 2021 16:25
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Flickr
В Грузии, на территории города Каспи, силовики провели спецоперацию, в ходе которой было освобождено двое заложников.
По имеющимся данным, задержанным злоумышленником оказался бывший сотрудник полиции, который насильно удерживал своих партнеров по бизнесу и требовал автомобиль, для того, чтобы двинуться в направлении России.
Как передает РИА «Новости», заложники были освобождены после многочасовых переговоров. Мужчина задежан.
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