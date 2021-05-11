ГРУ заподозрили в атаках на американских разведчиков

Политика

Американские власти подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

При этом точных доказательств обвинений нет, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники. Разведсообщество США пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу, однако расследование предполагаемых атак было активизировано. Предположительно, в ходе расследования изучается якобы роль ГРУ.

Одна из подобных атак в США, как предполагается, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом, другой случай - в 2019 году, когда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.

Среди подозреваемых также назван Китай. При этом имеется сходство с «гаванским синдромом» среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году, сообщает РИА «Новости».

В конце 2020 года Национальная академия наук инженерии и медицины США представила отчет, сделанный по заказу Госдепартамента, в котором назвала предполагаемую причину загадочной болезни у американских дипломатов на Кубе и в Китае. В докладе говорится, что причиной болезни могло стать направленное радиочастотное излучение.