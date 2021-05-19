Громкое заявление Кадырова: Чечня может потерять своего «бессменного» руководителя

Политика

Принимать решение об участии в сентябрьских выборах на пост главы Чеченской республики Рамзан Кадыров будет исходя из общественного мнения. Если найдутся те, кто будет против – он откажется выдвигать свою кандидатуру. Об этом нынешний глава Чечни рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что со своим решением об участии в грядущих выборах он еще не определился. Оно будет зависеть от мнения жителей республики.

«Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», - заявил он.

Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 14 лет, с 2007 года. На последних выборах на пост главы в 2016 году за него проголосовало более 97% избирателей.