Государство позаботится о страдающих спинальной атрофией детях

kremlin.ru

Зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что власти будут финансировать лечение спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей.

По словам Голиковой, за счёт государства будет финансироваться лечение от 19 орфанных (малоисследованных) заболеваний, среди которых и СМА.

«Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника (государства)», - заявила Голикова.

Лечение СМА считается одним из самых дорогостоящих в мире. Многие родители не могут себе позволить лечение, поэтому вынуждены собирать деньги через фонды и пожертвования.

Также в число заболеваний, лечение от которых профинансируют российские власти, включены еще 29 диагнозов. Все они непосредственно связаны с угрозой для жизни детей, передаёт ФБА «Экономика сегодня».