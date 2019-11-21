Государство не то попалось

20 ноября 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых был распространен еще на 19 российских регионов. Таким образом, эксперимент с четырьмя пилотными территориями признан удачным, но не настолько, чтобы подключать к нему сразу всю страну. «Повезло» лишь регионам-донорам и регионам с городами-миллионниками.

Полный список субъектов Федерации, в которых с 1 января 2020 года тоже можно будет зарегистрироваться в качестве самозанятых:

Санкт-Петербург

Воронежская обл.

Волгоградская обл.

Ленинградская обл.

Нижегородская обл.

Новосибирская обл.

Омская обл.

Ростовская обл.

Самарская обл.

Сахалинская обл.

Свердловская обл.

Тюменская обл.

Челябинская обл.

Красноярский край

Пермский край

Республика Башкортостан

Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Ханты-Мансийский АО

Забавно, что в законе о самозанятых (422-ФЗ), на основании которого функционирует этот налоговый режим, вообще нет слова «самозанятые». Называется документ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

Теперь название придется сильно расширить.

Смешные налоги

Давайте посмотрим на экономику вопроса.

Сейчас самозанятые платят 4% при оказании услуг физическим лицам, 6% – юридическим.

Большинство программистов, копирайтеров, дизайнеров работают на организации, тогда как няни, репетиторы, ремонтники чаще имеют дело с заказчиками – физическими лицами. Но в эти проценты не входят пенсионные взносы, то есть строго платящий свой минимум самозанятый не получит свой пенсионный план, не наработает стаж, а значит и на минимальную социальную пенсию выйдет лишь через пять лет после своих «белых» коллег.

Таким образом, реальные расходы самозанятого несколько больше. Если наемный работник платит через своего налогового агента – работодателя – 22%, то с самозанятого допустим любой процент, пока что все добровольно. Но надо понимать, что при отчислениях в размере 6-10% с годового дохода, скажем, до миллиона рублей вы в итоге получите минимальную пенсию – спасибо, что уже в оговоренный новым законами срок. Между тем нет сомнений, что через 2-3 года пенсионные взносы с самозанятых сделают обязательными.

Понятно, что работодателю выгоднее иметь дело с самозанятыми за 6%, чем с наемными работниками за 33% (столько дают 13% из зарплаты +30% сверх нее). Тем более что 6% платят работники, а 33% – работодатель. Сейчас закон формально запрещает работать с заказчиком – юридическим лицом ранее чем через два года после увольнения, что, впрочем, никак не отменяет возможности оформить новоявленных самозанятых на свежезарегистрированного субподрядчика. Министр финансов Антон Силуанов грозил резко сократить список профессий, по которым возможна самозанятость, но судя по последней версии закона, успеха не достиг. А это значит, что власти сейчас важнее переписать всех, чем собрать максимум налогов. Разумная тактика, которая почему-то она встречает сопротивление со стороны самих самозанятых.

Все предсказуемо

Еще в 2015 году автор этих строк разбирал на страницах «Русской планеты» перспективы введения сверхпростого налогообложения «гаражной экономики». И хотя прошло четыре года, готов подписаться под каждой фразой. Главная из которых звучала так:

А с чего это самозанятым гражданам, многие из которых работают без всякого контакта с государством уже много лет, должно захотеться лезть в его объятия? Вы слышали хоть об одном громком процессе над формально безработным фрилансером? Нет, налоговая приходит как раз к тем, кто объявил о своем существовании, купил патент, сдает декларации.

Действительно, ст. 198 УК РФ, уклонение от уплаты налогов физическим лицом, в России практически не работает. И можно быть уверенным, что в будущем применять ее будут в первую очередь к самозанятым, а не к простым анонимным трудягам, воздержавшимся от установки соответствующего приложения ФНС на свой смартфон.

Хорошей иллюстрацией такого положения вещей была история с московским пенсионером, который попытался узаконить переделку своего балкона – и вынужден был заплатить целую серию штрафов плюс вернуть балкон в первоначальное состояние. А десятки точно таких же переделок в этом же и соседних домах остались незамеченными и безнаказанными.

Права и обязанности

Реальность далеко не всегда совпадает с нашими желаниями. Желание – нормально и легально работать по своей специальности, платить разумные налоги, получать за них разумный набор государственных услуг.

В реальности же государство российское свою часть общественного договора не выполняет. Услуги здравоохранения становятся все менее доступными, число бюджетных мест в вузах сокращается, Росгвардия защищает нас от оппозиции куда лучше, чем полиция от жуликов и воров, на благоустройство Москвы работает вся страна, социальная помощь стала адресной, то есть достается все меньшему числу нуждающихся в ней…

В стандартной юридической практике злостное невыполнение обязательств одной из сторон договора освобождает от обязательств другую сторону. Если, скажем, в случайной американской компании вы расскажете о том, как уходите от налогов, вас в лучшем случае не поймут, в нормальном набьют морду, в худшем настучат куда надо. Если вы сделаете это в русской компании, все вокруг тоже поделятся своим опытом обмана государства.

И это не народ такой плохой попался. Народ у нас изобретательный и работящий, вот только гордый, но к бунту при этом не склонный (четыре крестьянские войны за 500 лет – мечта любой европейской страны). Более хитрый, нежели воинственный. Он будет платить налоги, несомненно – только когда поймет, за что.

Это не народ, это государство такое попалось. Которое расплевалось с советским строем и не смогло создать подобие строя западного. Поэтому и народ расстался с советской покорностью и отказался приобретать западную законопослушность. Ибо, как верно сформулировал незабвенный монтер Мечников, согласие есть продукт непротивления сторон.