Госсекретарь США своим решением «перечеркнул» встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Европе
Напрасны были старания президента Франции Эммануэля Макрона, стремившегося «столкнуть» лидеров России и США на фоне обострения ситуации на Украине. Стало известно, что Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен не собирается встречаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после признания Россией независимость ДНР и ЛНР.
О своём решении госсекретарь заявил во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что Россия своим решением дала понять, что выступает против дипломатии, поэтому сейчас встречу проводить с Лавровым бессмысленно. Решение Блинкена поддержали партнёры.
При этом он пояснил: США открыты к дипломатическому диалогу, но Россия должна доказать, что настроена серьёзно.
Трансляция пресс-конференции Блинкена и Кулебы велась на YouTube-канале Госдепартамента США.
Напомним, госсекретарь Штатов и глава МИД РФ должны были встретиться 24 февраля с целью подготовить материалы, необходимые для предстоящих переговоров президентов РФ и США в Европе. Блинкен заявил, что встреча не состоится.