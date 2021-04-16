Госсекретарь США похвастался успехами американских военных в Норвегии

Политика

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил о наращивании военного партнерства с Норвегией.

Как заявил Госсекретарь, целью нового соглашения о сотрудничестве является повышение «трансатлантической безопасности», а также «укрепление операций НАТО».

Договор о сотрудничестве в области обороны (SDCA), как утверждает Блинкен, основывается в своих принципах на Соглашении о статусе сил НАТО, заключенном в 1951 году.

Как передает «Росбалт», военное командование США может искать возможности для проведения совместных учений в Норвегии, а также обучения норвежских военнослужащих.