Новости – Политика
Политика
Госсекретарь США похвастался успехами американских военных в Норвегии
16 апреля, 2021 16:08
1 мин
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил о наращивании военного партнерства с Норвегией.
Как заявил Госсекретарь, целью нового соглашения о сотрудничестве является повышение «трансатлантической безопасности», а также «укрепление операций НАТО».
Договор о сотрудничестве в области обороны (SDCA), как утверждает Блинкен, основывается в своих принципах на Соглашении о статусе сил НАТО, заключенном в 1951 году.
Как передает «Росбалт», военное командование США может искать возможности для проведения совместных учений в Норвегии, а также обучения норвежских военнослужащих.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку