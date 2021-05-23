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Политика
Госсекретарь Энтони Блинкен безальтернативно заявил о статусе Северной Кореи
23 мая, 2021 17:53
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен высказался касательно выстраивания отношений с КНДР.
По словам госсекретаря, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой. Тем не менее, Вашингтон стремится оставаться открытым к диалогу с Пхеньяном.
Как сообщает REGNUM, глава американской внешней политики подчеркнул, что совместно с южнокорейскими партнерами прорабатывает шаги к снятию напряженности на полуострове.
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