Госсекретарь Энтони Блинкен безальтернативно заявил о статусе Северной Кореи

Политика

Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен высказался касательно выстраивания отношений с КНДР.

По словам госсекретаря, США никогда не признают Северную Корею ядерной державой. Тем не менее, Вашингтон стремится оставаться открытым к диалогу с Пхеньяном.

Как сообщает REGNUM, глава американской внешней политики подчеркнул, что совместно с южнокорейскими партнерами прорабатывает шаги к снятию напряженности на полуострове.