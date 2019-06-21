Господин Санатор умер. Что будет с «Уралсиб»?

В июне прошлого года информация о болезни ключевого инвестора «Уралсиб» петербуржца Владимира Когана просочилась в средства массовой информации. О серьёзном недуге, сославшись на свои источники, сообщили «Ведомости». Было это в июне 2018 года. А в июле у Владимира Игоревича случился инсульт. Банк практически засекретил информацию о состоянии его здоровья. И… вопросов появилось много. Главный из них: что будет с «Уралсиб», если Коган уйдёт?

Немного истории.

Откуда он пришёл?

Владимир Игоревич из ленинградских. Он родился 27 апреля 1963 года. Когда Союз «накрыло перестройкой», молодой Коган открыл в городе на Неве один из первых кооперативных магазинов.

На рубеже 80-х и 90-х этот неизвестный широким массам человек водил дружбу с Кудриным и Чубайсом. Ну а в 1994-м познакомился с очень интересным и уже тогда достаточно влиятельным господином, который занимал должность первого зампреда петербургского правительства, а также председателя комитета по внешним экономическим связям. Звали этого 42-летнего чиновника Владимир Путин.

Круг полезных знакомств и персональная предприимчивость Когана помогли ему стать одним из совладельцев бывшего советского Промстройбанка СПб, замыкавшего по размеру активов первую десятку банков страны

Сотрудничал покойный и с третьим российским президентом Дмитрием Медведевым. Было это в 90-е, когда Дмитрий Анатольевич имел серьёзные интересы в ЗАО «Финцелл» (50% акций) и в «Илим Палп Энтерпрайз» (20%). Совладельцем «Илим…», как раз, и был Владимир Коган. Живя в России, Владимир Игоревич не брезговал и нефтяным бизнесом, являясь одним из крупнейших акционеров «Нефтегазиндустрии».

В «нулевые» Когану были доверены серьёзные проекты в системе Госстроя. В «десятые» он занимал ключевые посты в аппарате Министерства регионального развития и Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

Если «Промстройбанк СПб» можно считать главной продажей Владимира Игоревича, то «Уралсиб», доставшийся ему за копейки в период, когда Центробанком было принято решение о санации данной кредитно-финансовой организации, можно считать его главным приобретением.

Владимир Игоревич заключил просто фантастическую сделку, купив 82% акций находящегося фазе санации «Уралсиба» за символические деньги. Но Бог с ними – с деньгами.

Владимир Коган стал единственным частным санатором в России, получив «вдогонку» 81 млрд рублей (больше миллиарда евро!) до 2025 года на оздоровление «Уралсиба» под его собственные гарантии. В устроенном Центробанком аукционе принимали участие АФК «Система», Московский кредитный банк, ВТБ24, «Альфа-банк»

Что же произошло, до конца никто так и не понял. То ли Коган действительно предложил самое конкурентоспособное решение, то ли Центробанк (цитадель финансовой независимости России) выбрал его в качестве санатора, вспомнив о «петербургском опыте» Владимира Игоревича. Ну и о связях его заодно….

Неизвестно, к каким высотам вознесла бы Владимира Когана судьба, если бы не обширный инсульт.

В течение года «Уралсиб» всячески пытался демонстрировать «хорошую мину». Удваивал масштабы предоставления ипотек, активно кредитовал бизнес и фермерство, выказывал интерес к «безнадёжно интересному» продукту «Мир» (для держателей карт устраивали акции). Были интересные предложения и в области страхования здоровья.

А главное – банк показывал рост прибыли (6 млрд рублей) и наращивал активы. По состоянию на 2018 год они составили 504 млрд рублей.

В общем, делалось всё, чтобы доказать:

Коган жив

Банк цветёт

Беспокоиться о вложенных деньгах не надо

Центробанк намерения забирать предоставленные средства назад не выказывал. Ведь тлела надежда, что $750 млн Когана помогут ему подняться на ноги.

Увы… Владимира Игоревича не стало. Ему было всего 56 лет. Ясное дело – для мужчины не возраст.

Что же будет с «Уралсиб»?

Инвестора, на котором лежит ответственность за миллиардное оздоровление, придётся менять. Миллиард евро с хвостом — это даже по российским меркам очень хорошие деньги.

Тот, кто унаследует состояние Владимира Когана, взявшего сумасшедшие деньги под личные гарантии, примет на себя и ответственность, за возврат государственных вливаний, превышающих капитал Когана ровно вдвое

На состояние, если не было завещания, будут претендовать 53-летняя супруга Людмила, возглавляющая строительную компанию «БФА-Девелопмент», а также сыновья — Евгений и Ефим, работающие в «Уралсиб» и контролирующие нефтяные активы Владимира Игоревича.

Но готовы ли они выполнить обязательства отца перед Россией, т.е., обеспечить поступательное достижение стабильности финансового положения «Уралсиба» и выполнения перечня требований Центробанка в конечной точке санации? Большой вопрос.

Пока что регулятор ведёт себя гуманно и заявляет о том, что передача «Уралсиба» в Фонд консолидации банковского сектора не запланирована, а намеченный план по оздоровлению будет выполняться и после ухода из жизни Владимира Игоревича. К слову, от оперативного управления банком он отошёл ещё в 2016 году.

Но счастливо ли сложится судьба «Уралсиба» завтра или этот банк и его вкладчиков постигнет печальных участь многих кредитно-финансовых структур, унесённых Центробанком? Не скажет никто.

Бабушка сказала: «Надвое».