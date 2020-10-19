Госдума решила на защищать граждан от хамства чиновников

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Депутаты Госдумы отложили рассмотрение законопроекта об ответственности чиновников за оскорбления граждан. Вероятнее всего проект отправился в «долгий ящик» - один из депутатов пообещал, что поправку примут, но не уточнил когда. К тому же у депутатов возникли «разногласия» по законопроекту.

Комитет Госдумы не рассмотрел проект закона о защите граждан от оскорбления со стороны чиновников. При этом, в ближайшее время его рассмотрение не планируется. По данным источника «Коммерсанта» во фракции «Единой России», «по проекту есть серьезные разногласия, непонятно, как его доработать».

Напомним, законопроект об ответственности чиновников за их «чванство и хамство» поступил на рассмотрение в Госдуму 12 мая. Он предполагал ряд поправок в статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». В частности, предлагалось дополнить закон ответственностью за «оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должности, либо должность государственной или муниципальной службы в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».

В начале июля законопроект был поддержан, правки ко второму чтению должны были внести до 5 августа. Однако документ так и не вошел в программу работы комитетов в осеннюю сессию, передаёт Znak.com.

Один из авторов законодательной инициативы депутат Александр Хинштейн заявил, что поправки внесены будут, но не уточнил когда именно это произойдет.