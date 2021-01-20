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Госдума призывает мировое сообщество осудить Украину за притеснение русских

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 17:04
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 17:04
1 мин
fingazeta.ru
fingazeta.ru

Государственная Дума РФ приняла сегодня заявление, касающееся притеснения русскоязычных граждан на Украине. Депутаты рассчитывают на то, что мировое сообщество осудит практику, применяемую Киевом.

«Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты ГД требуют от властей Украины остановить эту порочную практику», – сообщает пресс-служба Госдумы.

Известно, что российские политики ждут отклика на свое заявление. В тексте говорится, что депутаты призывают ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совет Европы не оставаться в стороне и поддержать русский язык вместе с русскоязычными гражданами, проживающими на территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря на Украине предложили отменить штрафы за использование неукраинского языка в сфере услуг.

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