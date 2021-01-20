Политика

Государственная Дума РФ приняла сегодня заявление, касающееся притеснения русскоязычных граждан на Украине. Депутаты рассчитывают на то, что мировое сообщество осудит практику, применяемую Киевом.

«Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты ГД требуют от властей Украины остановить эту порочную практику», – сообщает пресс-служба Госдумы.

Известно, что российские политики ждут отклика на свое заявление. В тексте говорится, что депутаты призывают ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совет Европы не оставаться в стороне и поддержать русский язык вместе с русскоязычными гражданами, проживающими на территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что в конце декабря на Украине предложили отменить штрафы за использование неукраинского языка в сфере услуг.