Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Госдума предложила жестко наказывать «полицейских» за уход со службы в знак протеста

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 11:10
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 11:10
2 мин
ok.ru
ok.ru

В Комитете Государственной Думы по информационной политике обратили внимание на новый тип фейков, связанный с ношением полицейской формой. Глава комитета Александр Хинштейн считает, что необходимо усилить ответственность за заявления или действия, выполненные в спецодежде силовиков.

«Люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста», – говорится в Telegram-канале Комитета.

Отмечается, что на просторах Интернета было замечено не так много фейковых материалов, однако они вызвали интерес у сотрудников Роскомнадзора, так как несут «большую социальную угрозу».

По словам Хинштейна, комитет планирует обсудить данную проблему. Сейчас штраф за незаконное ношение форменной одежды достигает 1,5 тысяч рублей. Председатель Комитета убежден, что ответственность необходимо усилить.

Ранее сообщалось о том, что Госдума поддержала право силовиков безответственно взламывать автомобили и влезать в дома.

Поделиться
ТЕГИ
Госдума
полиция
фейки
блогер
силовики
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!