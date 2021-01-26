Политика

В Комитете Государственной Думы по информационной политике обратили внимание на новый тип фейков, связанный с ношением полицейской формой. Глава комитета Александр Хинштейн считает, что необходимо усилить ответственность за заявления или действия, выполненные в спецодежде силовиков.

«Люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста», – говорится в Telegram-канале Комитета.

Отмечается, что на просторах Интернета было замечено не так много фейковых материалов, однако они вызвали интерес у сотрудников Роскомнадзора, так как несут «большую социальную угрозу».

По словам Хинштейна, комитет планирует обсудить данную проблему. Сейчас штраф за незаконное ношение форменной одежды достигает 1,5 тысяч рублей. Председатель Комитета убежден, что ответственность необходимо усилить.

Ранее сообщалось о том, что Госдума поддержала право силовиков безответственно взламывать автомобили и влезать в дома.