Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Госдума одобрила законопроект о повышении налога на доходы россиян до 15%

Антон Мельников
21 октября, 2020 17:24
1 мин
x
Youtube / РИА Новости

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2021 года. При этом для доходов, которые будут получены от продажи недвижимости, сохранится ставка НДФЛ в 13%.

По оценкам Минфина, рассматриваемый закон позволит увеличить поступления в бюджет в 2021 году на 60 млрд рублей, в 2022 году на 64 млрд рублей, в 2023 году на 68,5 млрд рублей.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», - цитирует заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина «Интерфакс».

темы
Россия
налоги
Госдума
НДФЛ
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!