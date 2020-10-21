Госдума одобрила законопроект о повышении налога на доходы россиян до 15%

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Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2021 года. При этом для доходов, которые будут получены от продажи недвижимости, сохранится ставка НДФЛ в 13%.

По оценкам Минфина, рассматриваемый закон позволит увеличить поступления в бюджет в 2021 году на 60 млрд рублей, в 2022 году на 64 млрд рублей, в 2023 году на 68,5 млрд рублей.

«Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели», - цитирует заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина «Интерфакс».