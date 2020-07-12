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Госдеп США пугает своих граждан китайской тюрьмой

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 08:39
1 мин
Photo
Flickr

Граждане США, находящиеся на территории Китайской народной республики (КНР) могут находится в некоторой опасности. По мнению властей Соединенных Штатов, существует риск необоснованного задержания и заключения под стражу в Поднебесной.

В своем сообщении Госдеп призывает: «Проявляйте (жители США) повышенную осторожность в КНР в связи с произвольным применением местных законов в иных целях. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд».

Власти США также отмечают, что зачастую Китай использует формулировку «госбезопасность» в политических целях. Ранее, официальный представитель китайского дипломатического ведомства Чжао Лицзянь отметил, что китайские власти введут контрмеры после введения США санкций против спецслужб КНР.

темы
США
Китай
КНР
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