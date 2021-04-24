Госдеп США: «Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства»

Политика

Госдеп: «Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства»

В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. При этом он решительно отверг обвинения американской стороны в адрес Москвы.

«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в Госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — сообщается в Twitter диппредставительства.

Сообщается, что американское внешнеполитическое ведомство вызвало Жирнова, чтобы «высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе».

Ранее власти США ввели в отношении России новые санкции и из страны выслали несколько российских дипломатов, пишет РИА Новости.