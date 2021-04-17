Госдеп: Ответные меры России на санкции США – это эскалация

Политика

Власти США оставляют за собой право ответить на контрмеры России, но совсем в этом не заинтересованы. Об этом заявил представитель ведомства в пятницу, 16 апреля. По словам источника, ответ Кремля на санкции Вашингтона ведет к эскалации.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», - цитирует слова представителя канал ССN.

Джо Байден ранее подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Накануне вечером МИД России опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ.

Послу США было предложено отправиться для консультаций в Вашингтон, прекратилась работа американских фондов в России, десяти американским дипломатам предложено покинуть пределы страны. Кроме того, было объявлено о прекращении поездок сотрудников дипмиссии США и ограничивалось передвижение американских дипломатов по России, пишет ТАСС.