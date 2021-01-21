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Госавиаслужба Украины получила команду перекрыть небо для самолетов кума Путина

Лилия Караева
21 января, 2021 12:19
2 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 12:19
2 мин
Виктор Медведчук и Владимир Путин
Kremlin.ru

Государственная авиационная служба Украины получила команду не выпускать в Россию самолет с главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Политик - кум и давний знакомый президента России Владимира Путина.

О распоряжении украинских властей сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Он написал в Telegram: «Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолётов, которые использует Медведчук для перелётов в Россию». На это обратило внимание издание «Открытые медиа».

Медведчук и Госавиаслужба не комментировали информацию.

Ранее на Украине начали расследование против Госавиаслужбы, которая пропустила его в Москву. Незадолго до этого Медведчука обвинили в госизмене после заявлений, что на востоке Украины нужно создать автономный регион Донбасс со своим парламентом и правительством.

Медведчук и Путин познакомились в 2003 году, когда он работал главой администрации украинского лидера. В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери политика Дарьи. Медведчук рассказывал, что у него схожие взгляды с президентом России.

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Россия
Виктор Медведчук
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