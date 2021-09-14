Горсуд не стал снимать Четырбока с выборов по иску бывшей судьи Герасиной
Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении иска кандидатки в депутаты Заксобрания от «Новых людей» Ольги Герасиной к ТИК № 7 о снятии кандидата «Единой России» Дениса Четырбока с выборов, сообщил ЗАКС.Ру помощник Четырбока Ростислав Сериков.
Герасина предъявила претензии к предвыборной кампании её соперника в 17-м округе от «Единой России». Она уверена, что действующий депутат ЗакСа мог воспользоваться статусом в предвыборный период. Однако доводы не нашли ни одного подтверждения.
Герасина придралась к мартовской публикации отчета Чеботырка в социальных сетях. По словам Серикова, по Уставу Петербурга депутат должен не реже раза в год отчитываться о своей работе.
Бывшая судья Уставного суда Петербурга Герасина баллотируется в петербургский парламент от «Новых людей», идёт вторым номером в общегородском списке партии. ТИК № 7 удалял её с выборов из-за обилия бракованных подписей за выдвижение, однако позднее Горизбирком восстановил ее кандидатуру, закрыв глаза на автографы.
Ранее территориальная избирательная комиссия №17 отстранила певицу Татьяны Булановой от участия в выборах в депутаты Законодательного собрания Петербурга.