Горбачёвская дипломатия. Молотом по стене

Падение Берлинской стены вошло в историю как символичный акт краха железного занавеса. 9 ноября 1989 года данное инженерное сооружение перестало выполнять прописанные в законе функции. В этот день на волне массовых протестов правительство ГДР объявило о смягчении визового режима с Западным Берлином. Однако десятки тысяч человек, собравшихся у КПП, бескровно сломили сопротивление силовиков и прошли через пограничные коридоры.

В последующие недели берлинцы уже свободно перемещались из одного сектора города в другой. Одновременно началось плановое разрушение стены. Произошедшая в Берлине мирная революция подвела черту под историю социалистического режима на востоке. В марте в ГДР прошли парламентские выборы, победу на которых праздновали христианские демократы.

Получив зелёный свет от Москвы и Запада, власти двух республик погрузились в обсуждение плана интеграции. 31 августа 1990 года ФРГ и ГДР заключили Договор об объединении. После ратификации документа парламентами двух государств Германская демократическая республика прекратила своё существование.

Потеря позиций

Объединение Германии, как и крушение остальных социалистических режимов в Восточной Европе, объективно противоречило национальным интересам СССР. В конце 1980-х годов Москва стремительно теряла свой геополитический вес, и западные державы пользовались её ослаблением.

1 ноября в «Новой газете» и журнале Time была опубликована статья Михаила Горбачёва. В ней он написал следующее: «…падение Берлинской стены не было для нас неожиданностью. То, что оно произошло именно 9 ноября 1989 года, во многом было результатом стечения обстоятельств и настроений людей».

Из слов бывшего советского лидера следует, что он лично и его окружение понимали неизбежность краха соцрежима в ГДР. К тому же вопрос объединения находился на повестке дня переговоров с западными державами («формат 4+2»). Однако руководство СССР почему-то не удосужилось прописать в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии (12 сентября 1990) и других документах какие-либо «отступные»

Более 30 лет назад объединение двух Германий воспринималось как мечта или как минимум задача на отдалённую перспективу. Безусловно, определённые предпосылки на этот счёт существовали, и разделение Берлина на две части было искусственным явлением, которое во многом держалось на военной силе.

В то же время по состоянию на конец 1980-х годов никто не мог предположить, что железный занавес рухнет так быстро, а на ликвидацию ГДР уйдёт менее года. Карт-бланш на форсированную интеграцию двух Германий стал настоящим сюрпризом, неожиданным и приятным подарком для немцев, которые полвека жили в ожидании новых военно-политических катаклизмов.

Несмотря на сложную внутреннюю ситуацию, СССР образца 1989 года ничего не мешало занять более жёсткую позицию. Спустя 30 лет по-прежнему совершенно непонятно, почему Москва с таким рвением делала жесты доброй воли, причём односторонние. Согласно достигнутым договорённостям, ГДР с её немалым военным потенциалом полностью вливалось в страну НАТО, а советские войска должны были покинуть пункты дислокации.

Уже на этом примере можно было понять неизбежность расширения альянса и перспективы приближения военного блока к рубежам СССР. Вопрос заключался лишь в сроках экспансии НАТО

Нельзя сказать, что Москву ничего не беспокоило. Беда была в том, что горбачёвская дипломатия решила не настаивать на «отступных», которые могли бы выразиться в официально закреплённом моратории на расширение НАТО в течение хотя бы на 20-30 лет, а также на бессрочном запрете на размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Кроме того, имел смысл отдельно прописать условия военной деятельности в Восточной Германии с запретом на развёртывание там тяжёлых вооружений. Подобный порядок стал бы лучшим доказательством уважения к советской группировке и советскому государству, с которым Запад намеревался вновь подружиться.

Складывается впечатление, что интересы СССР в ГДР были принесены в жертву сумбурному замирению с Западу. В результате широкое распространение в нашем народе получила версия о преднамеренном характере разрушения социалистических режимов в Восточной Европе. Дескать, Горбачёв сдал (или продал) интересы Родины американцам.

Скорее всего, подобное конспирологическое объяснение ложно, однако его популярность вызвана отсутствием разумного подхода к договорённостям с Западом, которые носили неравноценный характер. В ответ на своё великодушие Москва практически ничего не получила от партнёров. В благодарность ФРГ очень быстро «съела» ГДР, а советские войска нередко выводились из Германии буквально в чистое поле

Весьма показательно, что немцы не благодарят нашу страну за «освобождение от социалистического ига». Главным кумиром в ФРГ является Михаил Сергеевич Горбачёв, архитектор перестройки, которая, помимо прочего, стала дополнительным импульсом для центробежных тенденций в позднем СССР.

Форсированная интеграция

В своей статье Горбачёв аккуратно выражает обиду на Запад. По его словам, уговор с зарубежными коллегами касался крушения всех «разделительных линий» в Европе, «но пришедшее нам на смену поколение лидеров не смогло реализовать эту цель». Здесь экс-президент СССР намекает на то, что пошедшая на серьёзные уступки Россия не превратилась в равноправного партнёра Запада. Горбачёв даёт понять, что проговаривал это условие.

«В Европе не была создана современная архитектура безопасности, надёжный механизм предотвращения и урегулирования конфликтов», — сетует Горбачёв, опуская тот факт, что советская дипломатия даже не предложила адекватный эскиз «архитектуры», где бы учитывались интересы страны

Объединение Германии вкупе с крахом других соцрежимов в Восточной Европе нанесло колоссальный ущерб авторитету и геополитическим позициям СССР. Наша страна в гипотетическом столкновении с НАТО лишилась возможности отслеживать и встречать войска противника на дальних подступах.

Западная граница нашей страны оказалась практически обнажённой. Последствия потери союзников в Восточной Европе и расширения альянса на восток не преодолены до сих пор. Горбачёв, как лидер СССР, несёт персональную ответственность за ускоренное крушение железного занавеса.

И всё же объединение Германии не должно быть поводом для исторических обид и злорадства. Падение Берлинской стены стало естественным, закономерным и безальтернативным процессом ввиду нежизнеспособности самой идеи противостояния немцев против немцев. Милитаристская пропаганда и силовые акции по обе стороны были проявлениями худших черт эпохи холодной войны.

В итоге полувековой борьбы рухнул менее конкурентноспособный режим. Причём ФРГ буквально поглотила ГДР, вычеркнув многое из того хорошего, что было при социализме

Такая форсированная интеграция породила не только ностальгию. Сейчас она выражается в росте правых настроений на востоке, популярности «Альтернативы для Германии», недовольстве людей торжеством так называемых либеральных ценностей в ущерб традиционным.

Данные проблемы не являются критическими для немецкого общества. Скорее всего, они исчезнут или станут менее значимыми после очередной смены поколений. Немцы заслужили жить в едином (пусть и не очень идеальном) государстве, проявив огромную волю к покаянию за преступления, которые совершил нацистский режим.





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