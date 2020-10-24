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Головная боль США зависит от погоды: когда будет достроен «Северный поток-2»

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 10:07
1 мин
Photo
Flickr

Заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова рассказала о ключевых факторах, влияющих на темпы завершения строительства многострадального «Северного потока-2».

По ее словам, важнейшее влияние оказывают технические характеристики судов, а также погодные условия.

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него» - цитирует РБК слова Бурмистровой.

темы
Газпром
строительство
Северный поток-2
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